Под Ростовом нашли бесхозный фонтан

В районе Баклановского проспекта в Новочеркасске Ростовской области обнаружен фонтан, собственника которого городской администрации установить не удалось, передает портал rostovgazeta.ru. Владельца объекта просят до 13 октября обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии с документами, подтверждающими право собственности на него. Если никто не заявит свои права на фонтан, то его объявят бесхозным и передадут в собственность муниципалитета.