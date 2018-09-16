Под Москвой женщина с ребенком спасались от мужа-тирана и выпали из окна

В Орехово-Зуево произошло жуткое происшествие. Молодая девушка с маленькой девочкой на руках спускалась по простыне, вывешенной из окна квартиры на 5 этаже, сорвалась и упала на землю.

Девушка спасала жизнь ребенка. Их избивал глава их семейства. Екатерина заперлась в комнате, связала простыни в один длинный пут, привязала к батарее и выбросила из окна. Сейчас Алина и Катя в больнице. Падая с третьего этажа, мама сумела извернуться и принять весь удар на себя, закрыв собой девочку. В данный момент Екатерина в реанимации, передает Telegram-канал Mash.