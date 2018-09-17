Под Челябинском участкового нашли мертвым на рабочем месте

Молодой участковый МО МВД России "Троицкое" был обнаружен в своем кабинете с огнестрельным ранением головы, передает Ura.ru. Погибшему было 27 лет. У него остались жена и двое детей.
Свою должность мужчина занял в мае 2018 года, переведясь из патрульно-постовой службы. В Сети рассказывают, что он часто подвергался нападкам со стороны руководства.
По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной версии, причиной гибели участкового стало неосторожное обращение с оружием.
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