В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором

Камеры наблюдения сняли на видео нападение пьяного пассажира на сотрудников полиции, передает Life.ru. Мужчину задержали на вокзале в Кургане за появление в общественном месте в пьяном виде.
Во время составления протокола он достал из топора рюкзак и бросился на правоохранителей. Те успели оперативно скрутить дебошира, не дав никому причинить вред. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа".
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