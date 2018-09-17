Китай разинул рот на российский Дальний Восток

Сотрудничество России и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматривает Дальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили, что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станет частью масштабного транспортного проекта "Один пояс, один путь".



прочитано 771 раз