Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА
Парламентарий отметила, что ранее единороссы проверяли выплаты за Единый государственный
экзамен (ЕГЭ). По итогам мониторинга стало известно о наличии ряда
проблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) и другие формы итоговой
аттестации.
В результате были внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании", которые касались компенсаций педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА за девятый класс, а не только за 11-й. Соответствующие изменения вступают в силу с января следующего года.
По словам Аршиновой, в связи с этим необходимо проверить готовность исполнения нормативно-правового акта в контексте подготовки бюджета. "Уже 29 регионов сообщили, что такие возможности они проработали, и в региональных бюджетах средства на это в проекте уже предусмотрены", - заявила парламентарий.
Она призвала провести такие проверки и другие субъекты Федерации. Координатор партпроекта "Новая школа" подчеркнула, что труд педагогов должен оплачиваться объективно и справедливо.
Также "Единая Россия" вместе с общественной организацией "Воспитатели России" проведет 27 сентября единый день приема родителей и дошкольников. Помимо прочего, он нацелен на выявление общих и системных проблем дошкольного образования в регионах.
Глава организации, зампред думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова напомнила, что первый раз всероссийский прием прошел в октябре прошлого года. По ее словам, в мероприятии приняли участие 69 регионов, более 1,5 тысячи родителей, а также порядка 200 экспертов, которые давали консультации по поступившим вопросам.
Людей волновала материально-техническая обеспеченность
учебных заведений, доступность дошкольного образования, работа
персонала, нехватка медицинских работников и многое другое. В итоге было
решено сделать акцию регулярной, отметила Тутова.
Партпроект "Единой России" "Новая школа" направлен на развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. В центре внимания – строительство новых и капитальный ремонт старых школ, оснащение учебных заведений современным оборудованием и многое другое.
Серьезное внимание уделяется повышению роли и статуса педагога и воспитателя. "ЕР" также акцентирует внимание на дошкольном образовании, в том числе обеспечении детей до трех лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, держит на контроле соблюдение прав всех участников образовательного процесса.
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