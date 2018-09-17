В Тюмени пьяная девушка выпала из окна

Вечером 16 сентября из окна многоэтажного дома на улице 30 лет Победы в Тюмени выпала девушка, передает портал nashgorod.ru. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики прибыли на вызов спустя 15 минут. Все это время пострадавшая находилась в сознании.
Сообщается, что она потеряла много крови. Также, по словам местных жителей, врачи на протяжении десяти минут не могли увезти девушку в больницу. В результате она умерла от внутреннего кровотечения.
В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что все регламенты работы сотрудниками скорой помощи были соблюдены. Подробности они раскрывать не стали, ссылаясь на врачебную тайну.
Жильцы дома рассказали, что в момент ЧП девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.
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