В Нижнем Тагиле директор магазина напал на покупателя

В Нижнем Тагиле в магазине "Верный" произошла драка между директором торговой точки и покупателями. Причиной потасовки стал просроченный товар.
Одна из покупательниц сообщила, что они с подругой приобрели в магазине "Верный" продукты, однако, вернувшись домой, обнаружили, что товар просрочен. Было принято решение вернуть покупку. В помещении магазина завязался конфликт. Одна из недовольных покупательниц пинает работницу, после чего происходит драка, передает tagilcity.ru.
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