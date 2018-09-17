В Челнах школьники подбросили "гранату" в магазин

В Набережных Челнах полицейские задержали двух школьников, которые подбросили муляж гранаты в продуктовый магазин. Из-за поступка молодых людей пришлось эвакуировать помещение.

Сообщается, что в торговый зал магазина вошли два подростка и показали продавцу предмет, похожий на гранату. При этом они снимали реакцию женщины на видео. После этого они положили "гранату" на прилавок и убежали. Злоумышленников в возрасте 15 и 16 лет задержали. Оба учатся в средних школах и состоят на учете, передает inkazan.ru.