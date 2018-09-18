Россиянка продала дочь за три тысячи рублей

В Омске судят 25-летнюю местную жительницу. Она продала новорожденную девочку учительнице – 43-летней петербурженке.

Перед родами омичка разместила в Сети объявление о том, что собирается отдать ребенка в надежные руки. На него откликнулась учительница младших классов из Санкт-Петербурга.

Женщина перевела горе-матери три тысячи рублей, после чего с помощью подложных документов вывезла ребенка в Северную столицу. Передача новорожденного состоялась в Омском аэропорту. Судя по всему, педагог раскаялась в содеянном и обратилась в полицию, сообщает телеканал "78".

По версии следствия, жительница Омска решилась на такой шаг из-за невозможности содержать ребенка. "18 сентября омским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин", – отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Женщинам грозит до десяти лет тюрьмы.

А на что вообще расчитавают в таких случаяях? Как покупатель легализует ребёнка, как продавец объяснит службам отсутсвие? — dnepr (@dnepramur) 18 сентября 2018 г.

Как писали Dni.Ru, в Москве гражданка Украины договорилась о продаже своего ребенка незадолго до его рождения. Малыша передали чужим людям сразу выписки из больницы. Мальчик жил в чужой семье больше двух лет. В 2018 году полицейским удалось задержать родную мать. Она находилась в подмосковном Воскресенске.