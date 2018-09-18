Под Волгоградом девятилетнюю девочку убило ударом тока

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели девятилетней девочки в станице Староаннинской Волгоградской области, передает портал novostivolgograda.ru. Стали известны обстоятельства трагедии.

Вечером 17 сентября мать ребенка ушла заниматься хозяйством, оставив дочь и младшего сына в доме. В этот момент разыгралась непогода и с крыши сорвало электрический фонарь. Девочка попыталась отнести прибор в сухое место, однако задела мокрой рукой корпус с проводами, из-за чего получила мощный удар током. Она погибла на месте. Тело ребенка было обнаружено спустя примерно два часа.