В Волгограде массово умирает рыба

Жители Ангарского поселка в черте Волгограда обнаружили, что за ночь вся рыба в местном пруду умерла. При этом некоторые дельцы решили воспользоваться ситуацией. Несмотря на опасности подобного подхода, они собрали выброшенную на берег рыбу и погрузили в свои машины. "Понятное дело, что теперь вся эта выловленная тухлятина появится на волгоградских рынках. Как бы детей не потравили", – цитирует портал novostivolgograda.ru очевидца произошедшего.

Также изменился цвет воды – из зеленоватого он стал белесым. При этом год назад в Ангарском пруду уже наблюдался массовый мор рыбы. Тогда неподалеку от водоема кто-то сбрасывал нечистоты. После вмешательства местных властей нарушения были прекращены. Также началась работа по восстановлению среды. "Местные общественные активисты только-только весной пять тысяч мальков в пруд запустили, можно сказать, еще в икринках! И вот они все – лежат кверху пузом", – пожаловался лесник.