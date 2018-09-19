Названа причина крушения МиГ-31 под Нижним Новгородом

Точную причину крушения самолета МиГ-31 в Нижегородской области устанавливает комиссия Министерства обороны России. Предварительная версия – истребитель-перехватчик упал из-за технической неисправности, передает портал newsnn.ru.
Согласно сообщениям СМИ, самолет вылетел с авиабазы "Саваслейка" для совершения планового учебного полета. Перед падением МиГ-31 загорелся. Пилоты катапультировались, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Истребитель рухнул в 17 километрах от места взлета, возле поселка Молочная ферма.
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