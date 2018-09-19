На детской площадке в Тюмени забил фонтан из кипятка

Рядом с детской площадкой во дворе жилого дома на улице Моторостроителей в Тюмени произошел прорыв труб горячего водоснабжения, передает портал nashgorod.ru. В результате из-под земли забил настоящий фонтан из кипятка. Очевидцы рассказывают, что высота столба воды достигала пятиэтажного дома. Подача тепловой энергии в ближайшие дома была ограничена на восемь часов. Эксперты устанавливают причину повреждения теплотрассы. Происходящее сняли на видео.
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