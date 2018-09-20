Уборщица украла 6 вечерних платьев с помощью ведра и тряпки

В Урюпинском районе Волгоградской области уборщица школы-интерната украла шесть вечерних платьев. Вещи, приобретенные для концертных выступлений воспитанниц, пропали из шкафа.
Как пишет novostivolgograda.ru, вора вычислила полиция. Оказалось, что уборщица, работавшая в школе, вынесла наряды из здания, спрятав их в ведре для мытья полов и прикрыв тряпкой. Вещи она продала на рынке.
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