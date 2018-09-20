Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе

Отвратительный инцидент случился в одном из маршрутных автобусов Владивостока. Там произошел конфликт между пожилой женщиной и молодым человеком.



Парень занял место для инвалидов и стал слушать музыку. В этот момент к нему подошла пенсионерка и буквально набросилась на него, требуя встать с места. Агрессия старушки поразила пассажиров.

"Он неграмотный! У него телефон!" – цитирует пожилую женщину РЕН ТВ. Дама перешла в рукопашную, ударив по гаджету молодого человека и вырвав у него наушники. При этом свободных мест в автобусе было достаточно. "Наглец какой!" – беспрестанно твердила пенсионерка. Не выдержав агрессии, юноша покинул место.