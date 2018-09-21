Жители Тюменской области заявили о загрязнении водоема фекалиями

Росприроднадзор провел проверку озера Каскаринского в Тюменской области. Эксперты подтвердили факт загрязнения водоема фекалиями.
По результатам взятых анализов, выявлено негативное воздействие на местную фауну выбросов с АО "ПРОДО Тюменский бройлер". В отношении предприятия начата процедура привлечения к административной ответственности, передает nashgorod.ru.
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