Волжанин изрезал себя ножом с целью подставить брата

Семейные разборки между родственниками при разделе наследства в Волгограде зашли слишком далеко. Один брат захотел засадить другого в тюрьму по обвинению в причинении телесных повреждений и написал соответствующее заявление в полицию.
Правоохранители очень быстро вывели якобы потерпевшего на чистую воду. В итоге аферист сам оказался на скамье подсудимых за ложный донос. Сообщается, что 44-летний мужчина инсценировал причинение ему телесных повреждений, нанеся себе ножом порез в области предплечья. После этого он сообщил обо всем в правоохранительные органы, обвинив брата в преступлении, передает novostivolgograda.ru.
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