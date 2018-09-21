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В Башкирии парня осудили за ложное сообщение о бомбе

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В Башкирии вынесли решение по делу о подростке, который сообщил о якобы заложенной бомбе. Поступок молодого человека был совершен из хулиганских побуждений

Сообщается, что парень позвонил в ломбард и сказал сотруднице, что в здании заложена бомба. На место выехали полиция и саперы. Злоумышленник полностью признал свою вину, передает mkset.ru.

21 сентября 2018, 21:24

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