При пожаре на складе под Москвой погибли люди

В подмосковных Мытищах загорелся склад. ЧП произошло поздно вечером 23 сентября на Олимпийском проспекте, передает сетевое издание m24.ru. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Ликвидировали огонь только к утру понедельника.
В пожаре погибли два человека. По данным "360", имеются пострадавшие, их количество устанавливается.
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