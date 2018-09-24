Вечеринка российских студентов закончилось оргией (видео)

В одном из ночных клубов Тюмени студенты устроили вечеринку для первокурсников. В разгар веселья разыгрывалась скидка в тату-салон. По условиям розыгрыша, награда должна была достаться тому, кто лучше других исполнит стриптиз, передает Пятый канал.

За приз в тысячу рублей решили побороться несколько девушек и парней. Студентки в погоне за наградой скинули с себя всю одежду и щеголяли по сцене нагими.

В следующем номере первокурсников попросили зажать между ног бананы, а девушки должны были их очистить ртом. Шоу снимали на видео. Когда кадры с вечеринки попали в Сеть, зрители решили, что им показывают студенческую оргию. Народ возмущен и требует наказать всех участвовавших в разврате.