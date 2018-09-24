Присяжные простили зарезавшую мужа жительницу Нижнего Новгорода

Суд в Нижнем Новгороде на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный вердикт в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве мужа, передает портал newsnn.ru. Преступление произошло еще 20 апреля 2018 года.

По версии следствия, в тот день у супружеской пары гостили двое знакомых. Компания распивала алкоголь. В какой-то момент между супругами возникла ссора, и, как рассказывает сторона обвинения, девушка воткнула своему возлюбленному нож в грудь. От полученных травм мужчина 1990-го года рождения скончался на месте.

Свою вину подсудимая не признала. Тем не менее присяжные признали доказанным тот факт, что деяние имело место. Однако они сочли, что к совершению преступления женщина не причастна, поэтому вынесли в ее отношении оправдательный вердикт. Это стало основанием для оправдательного приговора суда.