В Удмуртии пьяная семья напала на наряд полиции

В отношении семьи из Завьяловского района Удмуртии было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, передает портал udm-info.ru. В полицию поступило сообщение о совершении квартирной кражи. В целях проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей в село Завьялово прибыли полицейские. Они вошли в дом, где проживала семья: 45-летние муж и жена, их сыновья 22 и 25 лет, малолетний ребенок и внук, а также сожительница одного из молодых людей.

В квартире была обнаружена часть похищенного имущества. Полицейские предложили 25-летнему подозреваемому, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, отправиться в отдел. Он отказался и стал нецензурно ругаться, а сотрудники правоохранительных органов в ответ надели на него наручники.

Из-за шума проснулась остальная семья – 22-летний брат подозреваемого, мать и отец, которые также были пьяны. Они набросились на полицейских и стали бить их ногами и руками, а отец семейства и вовсе вооружился битой. Табельное оружие правоохранители применять не стали, поскольку в доме были дети. Они дождались прибытия подкрепления и задержали нарушителей.