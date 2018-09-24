В Казани дети нашли гранату и дымовые шашки

Группа школьников нашла гранату и несколько дымовых шашек в полуразрушенном гараже на Коллективной улице рядом с местной свалкой в Ново-Савиновском районе Казани, передает портал inkazan.ru. Сообщается, что дети возвращались с учебы, когда решили поиграть на развалинах. В какой-то момент они нашли взрывчатку. Школьники немедленно вызвали на место экстренные службы города. Подробности произошедшего устанавливаются.
Курбан Омаров надеется на физиотерапию
Звезды вновь стали героями "Прямого эфира"
В шоу "Модный приговор" появились новые защитники
Супруги обменялись комментариями на глазах у тысяч зрителей