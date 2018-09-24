Сотрудники "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

Сотрудники магазина "Пятерочка" заподозрили подростка в воровстве и до прибытия полиции заперли его в морозильной камере, передает URA.Ru. Перед заключением они разрешили юноше сделать один звонок. Он связался с братом. При этом мать подростка продавцы в магазин не впускали до тех пор, пока она ни вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов факта кражи не выявили. Теперь по факту произошедшего проводится проверка.