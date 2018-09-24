В жилом доме в Саратове произошел взрыв

В многоэтажном жилом доме на Буровой улице в Саратове произошел взрыв, передает Life.ru со ссылкой на очевидцев. После этого начался пожар. Жильцы самостоятельно эвакуировались. На месте работают экстренные службы. Свидетели говорят о сильном запахе газа около дома и о черном дыме, поднимающемся от места пожара.
Курбан Омаров надеется на физиотерапию
В шоу "Модный приговор" появились новые защитники
Супруге принца Гарри советуют заняться медитацией
Знаменитость устала от пристального внимания прессы