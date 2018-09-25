Россиянин до смерти забил брата из-за регистрации

В Башкирии в одном из домов деревни Михайловка найдено тело 41-летнего местного жителя. На трупе имелись признаки криминальной смерти, пишет ToDay News Ufa.
Следователи установили, что мужчину до смерти забил его брат. По предварительным данным, мужчины, живущие вместе, распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора. Одного из братьев задело, что другой отказывал ему в регистрации по месту проживания. Словесный конфликт перешел в драку, а она обернулась трагедией.
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