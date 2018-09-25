Пьяный врач изнасиловал россиянку после операции

В одной из больниц Ижевска врач изнасиловал женщину. По словам пострадавшей, инцидент произошел, когда она пришла на прием, так как плохо чувствовала себя после операции по удалению миндалин, пишет udm-info.ru.
Девушка утверждает, что медик при ней выпил алкоголь, затем начал домогаться. У пациентки из-за плохого самочувствия не было сил противостоять ему. В итоге медик изнасиловал девушку. Пострадавшая уже обратилась в полицию.
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