Россиянин расстрелял троих приятелей

В одном из поселков Волгоградской области местный житель открыл стрельбу из травматического пистолета. Как пишет novostivolgograda.ru, трое друзей пришли к знакомому в гости. В какой-то момент один из мужчин оскорбил сестру приятеля, когда за женщину заступились, хам схватил пистолет и начал стрелять.

Раны получили три человека. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь.

