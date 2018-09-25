В Петербурге на месте кладбища построят многоэтажку

В Петербурге на участке Сампсониевского кладбища, где захоронены архитекторы Трезини и Растрелли, построят многоэтажный жилой дом. Останки покойников уже начали извлекать для перезахоронения, пишет newizv.ru.
Пока на объекте работают археологи. На месте древнего кладбища ученые нашли изделия из керамики, черного и цветных металлов, всевозможные предметы быта.
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