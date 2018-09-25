В Сургуте школьников заставили есть с подносов

В Сургуте школьники были вынуждены есть прямо с подносов из-за сломавшейся посудомоечной машины. Родителей возмутило решение руководства учебного заведения, пишет nashgorod.ru.
Активисты написали жалобы мэру города. Градоначальник тут же заверил родителей школьников, что заведение уже получило новую технику и все нормы питания детей соблюдены.
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