Пропавшего пенсионера нашли живым в сотнях километров от дома

Жители поселка Полевой Свердловской области обнаружили на улице 68-летнего мужчину, которого на протяжении четырех месяцев разыскивают родственники как пропавшего без вести, передает Ura.ru. Пенсионер смог назвать свое имя, дату рождения и адрес. Он живет в Перми – в 380 километрах от того места, где его обнаружили.

Мужчина не смог вспомнить, как оказался под Екатеринбургом. Волонтеры связались с родными пропавшего. За ним выехал сын.