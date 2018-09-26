Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным пистолетом

В Тюмени задержали 22-летнего местного жителя, который за день совершил две попытки ограбления, передает портал nashgorod.ru. 25 сентября молодой человек вошел в офис микрофинансовой организации и, угрожая ножом, стал требовать у сотрудницы деньги. Средств в кассе не оказалась, поэтому преступник забрал у несчастной ювелирные украшения.

После этого он нагрянул в расположенное неподалеку отделение банка. Там он угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Банковские служащие оперативно вызвали полицию – злоумышленника задержали. Выяснилось, что на дело он пошел с игрушечным пистолетом. Правоохранительные органы проверяют причастность молодого человека к совершению похожих преступлений.