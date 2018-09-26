На Урале подростки избили инвалида из мести

Сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых в избиении 20-летнего инвалида с задержкой в развитии в лесу около поселка Рефтинский в Свердловской области, передает Ura.ru. Оказалось, что пострадавший знаком с нападавшими и смог назвать их по именам. Стали известны и другие подробности произошедшего.

В первую очередь назван возможный мотив подростков. Некоторое время назад инвалид увидел, как молодые люди пытаются украсть что-то из магазина, и сообщил об этом продавцам. Те вызвали полицию. После этого случая сотрудники правоохранительных органов в целях профилактики регулярно наведывались в дома к подросткам.

Молодые люди решили отомстить. Они встретили инвалида на улице, заманили его в лес, где и избили. По факту произошедшего проводится проверка.