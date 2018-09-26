"Дочь" Памелы Андерсон родила в зоопарке

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье родила леопард Памела, которую "удочерила" американская модель и актриса Памела Андерсон, передает Пятый канал. "У них нет проблем с пропитанием, животные выглядят здоровыми", – рассказал директор зоопарка Виктор Бардюк. Новость о прошлом пополнении в семействе леопардов привела Памелу Андерсон в восторг.
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