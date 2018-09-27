"ЕР" добилась увеличения расходов на региональные дороги
Он напомнил, что партийцы обращались в правительство с инициативой о расширении государственного приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" путем включения в него трасс регионального значения.
"Минтранс подтвердил намерение продолжить реализацию данного направления в 38 агломерациях и добавить в проект еще 48 агломераций с меньшим количеством жителей", – сказал единоросс, комментируя итоги заседания профильного комитета, где обсуждался проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов.
Бидонько отметил, что в следующем году, согласно предложениям партийного проекта, федеральное финансирование дорог в субъектах Федерации необходимо увеличить на 30%. Сейчас деньги на эти цели идут из региональных бюджетов, а доля центра в рамках правительственных программ составляет максимум 17% от необходимого объема средств.
По
словам единоросса, при выборе дорог, которые отремонтируют в рамках
программы, муниципалитеты берут во внимание различные критерии:
интенсивность трафика, состояние полотна и прочие показатели. "Теперь
действие приоритетного государственного проекта может охватить 86
городских поселений, в которых проживает более половины населения
страны", – уточнил парламентарий.
Стоит отметить, что кабмин согласовал Минтрансу выделение почти 1,5 триллиона рублей на национальный проект "Безопасные и качественные дороги". К этой сумме прибавятся около 800 миллиардов рублей средств субъектов Федерации. В целом в ближайшие шесть лет на развитие транспортной инфраструктуры будет направлена колоссальная сумма – более шести триллионов рублей.
Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах".
Активисты осуществляют мониторинг качества дорожного полотна, состояния пешеходных переходов в субъектах Федерации, а также принимают участие в мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того, единороссы проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируют расследование крупных дорожно-транспортных происшествий.
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