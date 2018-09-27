В Тюмени нашли грузовик с испорченными тортами

Рядом с домом №161 на Московском тракте в Тюмени был обнаружен грузовой автомобиль, заполненный тортами с истекшим сроком годности, передает портал nashgorod.ru. Горожане строят самые страшные теории о том, почему испорченная продукция оказалась не на свалке. Одни считают, что лакомства пойдут на переработку и вновь окажутся на прилавках в слегка измененном виде. Другие думаю, что торты и вовсе лишь сменят этикетки.
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