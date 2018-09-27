"ЕР": Расселение из аварийного жилья продолжится
Он отметил, что программа зарекомендовала себя как успешная. "За период с 2008 года всего было расселено 1 миллион 240 тысяч человек, из них в рамках исполнения майского указа президента Владимира Путина – более 680 тысяч человек", – уточнил Сидякин, комментируя решение премьер-министра России, председателя "ЕР" Дмитрия Медведева о восстановлении программы с 2019 года.
По его словам, выделение средств на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, станет одной из главных задач фракции единороссов в Госдуме в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
В четверг, 27 октября, Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил о восстановлении программы расселения из аварийного жилья со следующего года. Планируется расселить более 9,5 миллиона квадратных метров ветхого жилья. На эти цели из федерального бюджета в ближайшие годы будет выделено более 100 миллиардов рублей и 19 миллиардов – из региональных.
Также председатель правительства заявил о необходимости дальнейшего оздоровления рынка жилищного строительства. Он напомнил, что с этой целью с июля следующего года будет осуществлен окончательный переход от долевого строительства к проектному финансированию.
Напомним, ранее единороссы выступили за публичное обсуждение параметров новой программы по переселению из ветхого жилья. В регионах отмечают, что после 1 января 2012 года аварийными были признаны 44 673 многоквартирных дома. Их общая площадь превышает 12 миллионов квадратных метров.
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