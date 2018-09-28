В Петербурге из-за прорыва трубы погибли люди (фото)

В ночь на 28 сентября во дворе дома №20 по Измайловскому проспекту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, передает телеканал "360". В образовавшийся провал рухнули два автомобиля.
Кипяток стал заливать кафе, расположенное в подвальном помещении поблизости. Там погибли два человека – они не смогли выбраться из ловушки.
Звезда отправилась в спортзал
Стало известно содержание завещания актера
Ветеран труда стал гостем программы Первого канала
Фото теннисистки вызвало у народа недоумение