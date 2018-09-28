При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний

Днем 27 сентября в деревне Марково Ковернинского района Нижегородской области загорелся частный жилой дом, передает портал newsnn.ru. К моменту прибытия пожарных проходило открытое горение на всей площади дома – 40 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело 17-летнего подростка. По факту произошедшего проводится проверка. Сообщается, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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