Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска

Днем 27 сентября сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о нападении на бригаду слесарей в центральном округе Омска, передает портал gorod55.ru. 34-летний местный житель, угрожая вилами, пытался отогнать работников от водонапорной колонки. Слесари спрятались от него в служебной машине. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии скрутили мужчину и передали полиции. В момент нападения на прохожих он был пьян.
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