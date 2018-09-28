В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена

В ночь на 27 сентября в лесу у бывшей деревни Центральный Кордон в Казанском районе Тюменской области был застрелен 53-летний егерь Сергей Каныш, передает портал nashgorod.ru. Звонок в скорую помощь поступил в 22:20. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Подозреваемым в совершении преступления оказался директор агрокомплекса "Маяк" Владимир Ташланов. Отмечается, что на следующий день после случившегося на работе он не появился.
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