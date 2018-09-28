Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя города Глазово в Удмуртии, передает портал udm-info.ru. По версии обвинения, мужчина употреблял вместе с товарищем алкогольные напитки. В какой-то момент он стал требовать у собутыльника 50 рублей на новую порцию спиртного и, получив отказ, устроил рукоприкладство. От множественных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Злоумышленника признали виновным в разбое и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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