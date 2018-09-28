Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили в гараже 51-летнего жителя Советского района Волгограда 2,2 килограмма пороха. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Чтобы смягчить наказание, он добровольно показал другие свои тайники, передает портал novostivolgograda.ru. Оказалось, что запасливый волгоградец закопал рядом с домом и в городе Краснослободское гранаты, мину и ручной пулемет. Все это богатство времен Великой Отечественной войны он выкопал сам.