Двое петербуржцев заживо сварились из-за отопления

Отопительный сезон начался с жуткой трагедии. В одном из кафе Северной столицы погибли двое парней.

Мужчины заживо сварились в кипятке. Они не успели покинуть помещение после прорыва трубы. Погибшим было всего по 20 лет. За пару часов до трагедии ребята опубликовали видео о том, как отдыхают в заведении. "Долбанула теплотрасса, ну и залило все кафе. Причем они вышли, а потом побежали обратно за куртками", – рассказали очевидцы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".