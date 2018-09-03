На дороге в Самаре сняли абсолютно голую парочку

Вечером 2 сентября по проезжей части на улице Антонова-Овсеенко в Самаре прошлись лысые и абсолютно голые парень с девушкой. Променад сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.

Молодые люди были трезвы. Странный поступок они объяснили тем, что живут в свое удовольствие и делают все, что захочется. Нарушителей общественного порядка задержала полиция.