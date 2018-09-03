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На дороге в Самаре сняли абсолютно голую парочку

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Вечером 2 сентября по проезжей части на улице Антонова-Овсеенко в Самаре прошлись лысые и абсолютно голые парень с девушкой. Променад сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.

Молодые люди были трезвы. Странный поступок они объяснили тем, что живут в свое удовольствие и делают все, что захочется. Нарушителей общественного порядка задержала полиция.

3 сентября 2018, 09:47

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