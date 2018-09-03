После взрыва в Нижнем Новгороде обрушилось здание

В здании на улице Геологов в Приокском районе Нижнего Новгорода прогремел взрыв, передает портал newsnn.ru. Произошло частичное обрушение постройки. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Очевидцы жалуются на сильный запах аммиака. По предварительным данным, ЧП случилось из-за аварии на холодильных установках.
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