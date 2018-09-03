Житель Башкирии убил беременную любовницу из-за жены

Уфимец узнал о беременности любовницы и решил с ней расправиться. Причиной зверского поступка стал страх перед законной женой.

Дело в том, что на момент трагедии супруга мужчины также была беременна. Уфимец боялся, что подруга выдаст их внебрачную связь. На просьбу сделать аборт она решительно отвечала отказом. Подсудимый уверяет, что убийство произошло по неосторожности. Однако следователи сразу же отвергли эту версию и смогли доказать умышленный характер деяния, передает mkset.ru.