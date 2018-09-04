Пожар на нефтебазе во Владивостоке сняли на видео

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на территории нефтебазы Тихоокеанского флота во Владивостоке в ночь на 4 сентября. Выяснилось, что он был полностью контролируемым.

Для внезапных учений штатных и нештатных подразделений по локализации возгораний нефтепродуктов смоделировали пожар на одном из агрегатов, передает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота. Огонь удалось ликвидировать за 15 минут.