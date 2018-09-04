При пожаре в Казани погибла пенсионерка

В одной из квартир дома №52 на улице Тунакова в Московском районе Казани произошел пожар, сообщает портал inkazan.ru. Спасатели установили, что в помещении горел диван. На нем было обнаружено тело женщины 1926 года рождения.

На тушение огня ушло несколько минут. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.